Galatasaray, Ratiopharm Ulm ile karşılaştı – Fotomaç – 11 Ekim 2018
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    Galatasaray, ile karşılaştı

    Galatasaray, <a href="/index/ratiopharm-ulm?id=3428f76a-888d-48c8-8e49-372b942e3114" class="" rel="tag">Ratiopharm Ulm</a> ile karşılaştı

    , ULEB A Grubu'ndaki ikinci maçında Alman temsilcisi 'a 103-92 yenildi.

    , ULEB A Grubu'ndaki ikinci maçında Alman temsilcisi 'a 103-92 yenildi.

    'nın Ulm şehrindeki Ratiopharm Arena'da oynanan maçın ilk periyodunu 25-19 üstün geçen sarı-kırmızılı ekip, devreyi 46-43 geride kapadı.

    Etkili başladığı ve rakibini 6 sayıda tuttuğu üçüncü periyodu 66-52 önde tamamlayan Galatasaray, son periyotta üstünlüğünü koruyamadı ve mücadelenin normal süresi 78-78 berabere sona erdi.

    İlk uzatma bölümünün de 85-85 tamamlandığı maçı ev sahibi ekip, ikinci uzatma sonunda 103-92 kazandı.

    MoraBanc Andorra'yı yenerek kupaya galibiyetle başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk yenilsini aldı.

    1. 11.10.2018 00:29
    2. Güncelleme: 11.10.2018 01:12
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