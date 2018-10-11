Galatasaray, Ratiopharm Ulm ile karşılaştı
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki ikinci maçında Alman temsilcisi Ratiopharm Ulm'a 103-92 yenildi.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki ikinci maçında Alman temsilcisi Ratiopharm Ulm'a 103-92 yenildi.
Almanya'nın Ulm şehrindeki Ratiopharm Arena'da oynanan maçın ilk periyodunu 25-19 üstün geçen sarı-kırmızılı ekip, devreyi 46-43 geride kapadı.
Etkili başladığı ve rakibini 6 sayıda tuttuğu üçüncü periyodu 66-52 önde tamamlayan Galatasaray, son periyotta üstünlüğünü koruyamadı ve mücadelenin normal süresi 78-78 berabere sona erdi.
İlk uzatma bölümünün de 85-85 tamamlandığı maçı ev sahibi ekip, ikinci uzatma sonunda 103-92 kazandı.
MoraBanc Andorra'yı yenerek kupaya galibiyetle başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk yenilsini aldı.
- 11.10.2018 00:29
- Güncelleme: 11.10.2018 01:12
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
Galatasaray, Ratiopharm Ulm ile karşılaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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