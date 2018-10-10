Divan toplanıyor
- 10.10.2018
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Fenerbahçe, günü çift idmanla geçirdi
Toplam 1
Yorum
KIZGIN FENERLİ NASILSA SİVAS TA YENECEK FENERİ FENER KÖTÜ ALIŞTI
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Spor hocası Nagatomo
Toplam 1
Yorum
HagiHagi Butun takim onun gibi olsa her yil sampiyonlar ligi kupasina oyariz. Adam cok profesyonel.
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Gelecek sezon men tehlikesi var!
Toplam 14
Yorum
metinn birde eski 2.bsk olacak senin gib GS li olmaz olsun kina yakarsin men edilsekde som agzililar kapansa ne olacak dunyanin sonumu yuuuuh
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