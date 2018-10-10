Divan toplanıyor – Fotomaç – 10 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Divan toplanıyor

    Divan toplanıyor
    Kulübünün ekim ayı olağan toplantısı, bugün yapılacak. Divan kurulu toplantısı, saat 13.30'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda üyelere, 30 Haziran 2018 tarihi itibariyle kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait mali tablolarla ilgili bilgi verilecek.
    1. 10.10.2018
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