Galatasaray'ın penaltısı iptal edildi! – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    'ın penaltısı iptal edildi!

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ın penaltısı iptal edildi!

    , 44. dakikada lehine penaltı verdi. 'VAR' uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem , penaltı kararını iptal etti.

    'ın 44. dakikada kazandığı penaltı 'VAR' uyarısıyla iptal edildi.

    'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına Garry Rodrigues ve yükseldi. Bu pozisyonda , 'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

    VAR'dan onay bekleyen , daha sonra ekrana giderek pozisyonu tekrar izledi ve penaltıyı iptal ederek oyunu hava atışıyla başlattı.



    İptal edilen penaltının ardından Teknik Direktörü Fatih Terim, karara gülerek tepki gösterdi.

    İşte o pozisyon:


    *Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

    1. 6.10.2018 20:30
    2. Güncelleme: 7.10.2018 01:18
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