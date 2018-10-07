Galatasaray'ın penaltısı iptal edildi!
Cüneyt Çakır, 44. dakikada Galatasaray lehine penaltı verdi. 'VAR' uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Cüneyt Çakır, penaltı kararını iptal etti.
Galatasaray'ın 44. dakikada kazandığı penaltı 'VAR' uyarısıyla iptal edildi.
Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına Garry Rodrigues ve Aly Cissokho yükseldi. Bu pozisyonda Cüneyt Çakır, Aly Cissokho'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
VAR'dan onay bekleyen Cüneyt Çakır, daha sonra ekrana giderek pozisyonu tekrar izledi ve penaltıyı iptal ederek oyunu hava atışıyla başlattı.
İptal edilen penaltının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karara gülerek tepki gösterdi.
İşte o pozisyon:
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
- 6.10.2018 20:30
- Güncelleme: 7.10.2018 01:18
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
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