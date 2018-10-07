Galatasaray'ın 44. dakikada kazandığı penaltı 'VAR' uyarısıyla iptal edildi.



Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına Garry Rodrigues ve Aly Cissokho yükseldi. Bu pozisyonda Cüneyt Çakır, Aly Cissokho'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.



VAR'dan onay bekleyen Cüneyt Çakır, daha sonra ekrana giderek pozisyonu tekrar izledi ve penaltıyı iptal ederek oyunu hava atışıyla başlattı.







İptal edilen penaltının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karara gülerek tepki gösterdi.



İşte o pozisyon:





*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.