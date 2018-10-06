Antalya'da Fatih Terim'i kızdıran olay! – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Antalya'da 'i kızdıran olay!

    Antalya'da Fatih Terim'i kızdıran olay!

    Galatasaray'ın deplasmanda ile oynadığı maç öncesinde , Antalya Stadyumu'ndan şikayetçi oldu.

    Galatasaray ile , Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken , maç öncesi stat hakkında eleştirilerde bulundu.

    Stadyumda deplasman taraftarı için açılan bölümü eleştiren Fatih Terim, şu sözleri kullandı;

    ''Statları güzelleştiren taraftarlardır. Antalya gibi bir turizm başkentinde Galatasaray seyircilerinin oturduğu yer nedendir, bilmiyorum hiç nefes alamayacağı bir yer. Neden böyle bir anlam veremiyorum.''


    *Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

    1. 6.10.2018 19:53
    2. Güncelleme: 6.10.2018 20:09
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