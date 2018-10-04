Uğur Karakullukçu: "Kime kızacağımı bilemedim!" – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    : "Kime kızacağımı bilemedim!"

    Uğur Karakullukçu: "Kime kızacağımı bilemedim!"

    A Spor yorumcusu , 'ın deplasmanda Porto'ya 1-0 yenildiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

    A Spor yorumcusu , Porto - maçı sonrası canlı yayında karşılaşmayı yorumladı.

    Porto'nun 1-0'lık galibiyeti sonrası Galatasaray'ın yediği gole dikkat çeken Uğur Karakullukçu, Galatasaray'ın iyi bir oyun oynadığını belirterek "Golde kime kızacağımı bulamadım. Kimdi Marega'yı tutması gereken onu bile anlayamadık. Marega bir tek böyle gol atabilirdi. Yüksek topta tutulması gereken oyunculardan 1.'si Marega, 2.'si Marega, 3.'sü Marega, 4. Militao falan olabilir. Hocaya bir şey diyemem. Bir Şampiyonlar Ligi deplasmanında daha ötesi olmaz. 'de Rize deplasmanında bu kadar pozisyonu bulsa Galatasaray 'iyi oynadı' deriz.Galatasaray'ın 3-0 kazandığı Lokomotiv maçında çok daha kötü oynadığı bölümler vardı. Yarım saat Lokomotiv'in top oynadığı zamanlar vardı. Marega'nın kalitesini görüyorsun. Karşı karşıya atamıyor. Tek olayı kafa vurmak. 1 metreden gol hediye ettiler." diye konuştu.
    1. 4.10.2018 00:13
    2. Güncelleme: 4.10.2018 02:08
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