İşte D Grubu'ndaki son durum! Galatasaray... – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    İşte D 'ndaki son durum! ...

    İşte D Grubu'ndaki son durum! Galatasaray...

    D 2. maçında , deplasmanda 'ya mağlup oldu. İkinci maçların ardından temsilcimiz Galatasaray, 3 puanda kaldı ve liderliği 04'e devretti. İşte Galatasaray'ın bulunduğu D Grubu'ndaki ve kalan maçların fikstürü...

    D 2. maçında , deplasmanda 'ya kaybetti. Portekiz temsilcisine galibiyeti getiren golü 49'uncu dakikada Marega kaydetti. İlk maçta Lokomotiv 'yı 3-0'la deviren Cimbom, Porto mağlubiyetiyle birlikte 3 puanda kaldı ve liderliği Moskova'yı deplasmada 1-0 mağlup eden 04'e devretti.

    İŞTE D GRUBU'NDAKİ PUAN DURUMU

    1 - Schalke 04 - 4 puan

    2- Porto - 4 puan

    3- GALATASARAY - 3 puan

    4- Lokomotiv Moskova - 0 puan

    HAFTANIN SONUÇLARI

    Porto 1 - 0 Galatasaray

    Lokomotif Moskova 0 - 1 Schalke 04

    KALAN MAÇLAR

    24 Ekim Çarşamba:

    Galatasaray-Schalke 04

    Lokomotiv Moskova-Porto

    6 Kasım Salı:

    Schalke 04-Galatasaray

    Porto-Lokomotiv Moskova

    28 Kasım Çarşamba:

    Lokomotiv Moskova-Galatasaray

    Porto-Schalke 04

    11 Aralık Salı:

    Galatasaray-Porto

    Schalke 04-Lokomotiv Moskova

    1. 4.10.2018 00:29
    2. Güncelleme: 4.10.2018 02:18
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