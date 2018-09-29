Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın pozisyonunu yorumladı: Penaltı mı?
Galatasaray - BB Erzurumspor maçı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Rıdvan Dilmen, Galatasaray - BB Erzurumspor maçını değerlendirdi.
İşte Rıdvan Dilmen'nin açıklamalarından satır başları:
"Emre Akbaba'nın inşallah tarak kemiğinde çatlak yoktur."
"Korner attırmayacaksın Erzurum'a dönüp penaltı vereceksin belki bir de kart vereceksin. Hem iki göz bakıyorsun, Riva'da bakıyorsun. Oyuncu rakibini çekmeyecek. O zaman VAR niye var! Hakem bunu görmeyebilir diye var. Siz bunu görüp vermiyorsanız ciddi hakem hatası var."
"Fernando, Ndiaye ve Donk üçlüsüyle lig sonuncusuyla oynuyorsun. Trabzon'da hangi orta sahayla oynuyorsun. Bunu maçtan sonra konuşalım."
"Emre Akbaba, salı gününe zor gözüküyor. İnşallah yanılırız. Muslera'da çekme oldu sanırım, inşallah toparlar. Feghouli ve Serdar Aziz de öyle inşallah hafiftir bunlar."
"Galatasaray'la ilgili konuşacağımız tek şey düşük skor. Onun dışında içeride 21 maçta 20 galibiyet almış bir takım. Avrupa'da böyle bir başarı yaşanacağını sanmıyorum."
"Futbolda çekti bıraktı olmaz. Çekmeyeceksin. Hakemin maçta yaptığı tek büyük hata, sarı kart ve penaltıyı değerlendirmemesi oldu."
- 28.9.2018 21:02
- Güncelleme: 29.9.2018 01:29
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Ömer Bayram ilk maçında asist yaptı
Toplam 1
Yorum
MERT Bravo Ömer, süper oynadın, aynen devam. Yalnız ortaları bölgeye rastgele değil müsait arkadaşına bakarak yapman lazım
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Maç Sonucu | Galatasaray 1-0 BB Erzurumspor | ÖZET
Toplam 3
Yorum
Metin Erdem Gs da herkes kendini messi sanıyor ama ne pas verebiliyorlar ne de şut çekebiliyorlar. Hoca yat yat uyu diyor bunlara
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Maç Sonucu | Galatasaray 1-0 BB Erzurumspor | ÖZET
Toplam 3
Yorum
Adem Bilir Bu nasıl futbol oynamadım. Futbolcuların şut çekecek hali kalmamış. Portodan 5 yer geliriz. Fatih hoca takimi uyutmuş resmen.
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın pozisyonunu yorumladı: Penaltı mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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