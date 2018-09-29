Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın pozisyonunu yorumladı: Penaltı mı? – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    'ın pozisyonunu yorumladı: Penaltı mı?

    Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın pozisyonunu yorumladı: Penaltı mı?

    - BB Erzurumspor maçı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. , Galatasaray - BB Erzurumspor maçını değerlendirdi.

    Sabah Spor ve Fotomaç Gazetesi yazarı , - BB Erzurumspor mücadelesini yorumladı.

    İşte Rıdvan Dilmen'nin açıklamalarından satır başları:

    "Emre Akbaba'nın inşallah tarak kemiğinde çatlak yoktur."

    "Korner attırmayacaksın 'a dönüp penaltı vereceksin belki bir de kart vereceksin. Hem iki göz bakıyorsun, Riva'da bakıyorsun. Oyuncu rakibini çekmeyecek. O zaman VAR niye var! Hakem bunu görmeyebilir diye var. Siz bunu görüp vermiyorsanız ciddi hakem hatası var."

    ", Ndiaye ve Donk üçlüsüyle lig sonuncusuyla oynuyorsun. Trabzon'da hangi orta sahayla oynuyorsun. Bunu maçtan sonra konuşalım."

    "Emre Akbaba, salı gününe zor gözüküyor. İnşallah yanılırız. Muslera'da çekme oldu sanırım, inşallah toparlar. Feghouli ve Serdar Aziz de öyle inşallah hafiftir bunlar."

    "Galatasaray'la ilgili konuşacağımız tek şey düşük skor. Onun dışında içeride 21 maçta 20 galibiyet almış bir takım. Avrupa'da böyle bir başarı yaşanacağını sanmıyorum."

    "Futbolda çekti bıraktı olmaz. Çekmeyeceksin. Hakemin maçta yaptığı tek büyük hata, sarı kart ve penaltıyı değerlendirmemesi oldu."
    1. 28.9.2018 21:02
    2. Güncelleme: 29.9.2018 01:29
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