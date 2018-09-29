Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi
Spor Toto Süper Lig'deki son maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçına çevrildi.
Spor Toto Süper Lig'deki son maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçına çevrildi.
Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 Ekim Çarşamba günü Portekiz ekibi Porto ile deplasmanda yapacağı D Grubu ikinci maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, kaptan Selçuk İnan'ın, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı özel bir çalışma yaptığı belirtildi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının tamamında görev alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer oyuncuların ise sahada kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
- 29.9.2018 22:50
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Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
Toplam 1
Yorum
tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
Toplam 1
Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
Toplam 2
Yorum
Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
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