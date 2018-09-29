Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi

    Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi

    'deki son maçında 'u 1-0 mağlup eden 'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçına çevrildi.

    'deki son maçında 'u 1-0 mağlup eden 'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçına çevrildi.

    Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 Ekim Çarşamba günü Portekiz ekibi Porto ile deplasmanda yapacağı D Grubu ikinci maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, kaptan 'ın, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı özel bir çalışma yaptığı belirtildi.

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının tamamında görev alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer oyuncuların ise sahada kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptığı aktarıldı.

    Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

    1. 29.9.2018 22:50
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