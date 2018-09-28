Galatasaray-BB Erzurumspor maçında bir taraftar kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    -BB Erzurumspor maçında bir taraftar kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

    Galatasaray-BB Erzurumspor maçında bir taraftar kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

    'ın 1-0 kazandığı bGalatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Türk Telekom Stadı'nda yaptığı maçta, bir taraftar hayatını kaybetti.ir taraftar kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı maç sırasında adlı taraftarın kalp krizi geçirerek vefat ettiği bildirildi.

    Açıklamada, " Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması sırasında Burhan Kütüklüoğlu adlı taraftarımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle kamuoyuna duyururuz. Merhum Burhan Kütüklüoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

    1. 28.9.2018 23:19
    2. Güncelleme: 28.9.2018 23:28
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