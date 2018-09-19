Muslera: "Galibiyeti takım olarak hak ettik" – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Muslera: "Galibiyeti takım olarak hak ettik"

    Muslera: "Galibiyeti takım olarak hak ettik"

    'ın kaptanı , Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında 3-0 galip geldikleri maçını değerlendirdi.

    Yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli kaleci, "Çok mutluyum. Dün basın toplantısında da söylemiştim; ilk maçlar çok önemlidir. Bugün de bunun öneminin farkında olarak sahaya çıktık ve taraftarımızla birlikte kazanmayı başardık. İki tane mükemmel gol izledik bugün. Garry Rodrigues'in birebirde eksiltemeyeceği bir oyuncu yok. Bir anda şut çekebiliyor, ne zaman şut çekeceğini anlayamıyorsunuz. Öte yandan da antrenmanlarda çok çalıştığı bir şutu gole çevirdi. Bugün çok büyük bir fedakarlık yaptı. Tüm takım ekstra mücadele etti ve fedakarlık yaptı. Galibiyeti takım olarak hak ettik."

    1. 19.9.2018 01:04
    2. Güncelleme: 19.9.2018 01:56
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