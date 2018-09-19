Muslera: "Galibiyeti takım olarak hak ettik"
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında 3-0 galip geldikleri Lokomotiv Moskova maçını değerlendirdi.
Yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli kaleci, "Çok mutluyum. Dün basın toplantısında da söylemiştim; ilk maçlar çok önemlidir. Bugün de bunun öneminin farkında olarak sahaya çıktık ve taraftarımızla birlikte kazanmayı başardık. İki tane mükemmel gol izledik bugün. Garry Rodrigues'in birebirde eksiltemeyeceği bir oyuncu yok. Bir anda şut çekebiliyor, ne zaman şut çekeceğini anlayamıyorsunuz. Öte yandan Eren Derdiyok da antrenmanlarda çok çalıştığı bir şutu gole çevirdi. Bugün çok büyük bir fedakarlık yaptı. Tüm takım ekstra mücadele etti ve fedakarlık yaptı. Galibiyeti takım olarak hak ettik."
- 19.9.2018 01:04
- Güncelleme: 19.9.2018 01:56
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
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