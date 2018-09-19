Galatasaray'a kötü haber! Badou Ndiaye... – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    'a kötü haber! Badou Ndiaye...

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a kötü haber! Badou Ndiaye...

    ’ın Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye, Lokomotiv maçında çift sonucunda 87. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. Ndiaye, ikinci haftada deplasmandaki Porto maçında takımını yalnız bırakacak.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Lokomotiv 'yı 3-0 mağlup eden , Badou Ndiaye'yi kaybetti. İlk olarak 42. dakikada gören Ndiaye, 87. dakikada da ikinci sarı kartını gördü. Bunun sonucunda mücadelenin hakemi Gianluca Rocchi, Senegalli futbolcuya kırmızı kartını gösterdi. Ndiaye, 3 Ekim'de deplasmanda oynanacak Porto karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

    1. 18.9.2018 23:48
    2. Güncelleme: 19.9.2018 01:54
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