Galatasaray'a kötü haber! Badou Ndiaye...
Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye, Lokomotiv Moskova maçında çift sarı kart sonucunda 87. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. Ndiaye, ikinci haftada deplasmandaki Porto maçında takımını yalnız bırakacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray, Badou Ndiaye'yi kaybetti. İlk olarak 42. dakikada sarı kart gören Ndiaye, 87. dakikada da ikinci sarı kartını gördü. Bunun sonucunda mücadelenin hakemi Gianluca Rocchi, Senegalli futbolcuya kırmızı kartını gösterdi. Ndiaye, 3 Ekim'de deplasmanda oynanacak Porto karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
- 18.9.2018 23:48
- Güncelleme: 19.9.2018 01:54
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Galatasaray'a kötü haber! Badou Ndiaye... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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