Galatasaraylı taraftarlar, Şampiyonlar Ligi özlemini dindirdikleri L.Moskova maçı için sevgilisine koştu. Türk Telekom Stadı'nı dolduran futbolseverler, maç öncesinde futbolcuları tek tek tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu. Mücadele öncesinde ve maç sırasında stat sarı kırmızı renklerini aldı. Yapılan renkli ışıklandırma ile stat sarı ve kırmızıya bürünürken, görsel olarak güzel bir görüntü oluştu ve taraftarlar stat etrafında bolca fotoğraf çekti. Geç saate rağmen tribünlere koşan futbolseverler, maç boyunca takımlarına hiç susmadan büyük bir destek verdiler. Rodrigues'in golüyle coşan tribünler, Rus temsilcisi atağa kalktığı zaman kulakları sağır edercesine yaptıkları ıslıklı tezahüratla rakip futbolcuları baskı altına aldılar. Sarı-kırmızılılar, 90 dakika sonunda G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ne zaferle başlamasını takımla birlikte doyasıya kutladı. Bu arada maça medya mensuplarının ilgisi büyük oldu. Maçı, muhabir, foto muhabiri, radyo yayıncısı ve yazar olarak toplam 272 kişinin takip ettiği açıklanırken, 22'sinin yabancı olduğu aktarıldı. Rusya'dan 19, Japonya'dan 2, Almanya'dan da bir basın mensubu Aslantepe'de G.Saray'ın zaferine tanıklık etti.