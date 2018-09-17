Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçına hazır
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında yarın evinde oynayacağı Lokomotiv Moskova maçın hazırlıklarını tamamladı.
- 17.9.2018 22:05
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Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA GS TURKIYEDE LIGDE BIRINCI, SAMPIYONLAR LIGI GRYPDA BIRINCI, GS VE TERIM DUSMANLARI RIDVAN, RUSTU, DEMIRKOL ACABA NE DICEKLER/
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Galatasaray 3-0 Lokomotiv Moskova | ÖZET
Toplam 2
Yorum
FUTBOL USA GS VE TERIM DUSMANI DEMIRKOL SOYLUYECEK LAF BULAMAYINCA PENALTI ALDI DIYOR FUTBOLDAN GELMIYENLER GIDIN ARTIK GS LIGDE VE S.L. BIRINCI
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Galatasaray 3-0 Lokomotiv Moskova | ÖZET
Toplam 2
Yorum
çakmaz Ahmet abi Garry seni sordu yok dedik...
Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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