Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçına hazır – Fotomaç – 17 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    , maçına hazır

    Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçına hazır

    , Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında yarın evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleşen antrenmanın bir bölümü basına açık yapıldı. Antrenman öncesinde sahanın ortasında Terim, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Antrenman düz koşu çalışması ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından gruplara ayrılan futbolcular pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise takım L. Moskova maçının taktiğine çalıştı.
    1. 17.9.2018 22:05
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