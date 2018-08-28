Emre Akbaba: "Benim için özel bir maç oldu" – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    Emre Akbaba: "Benim için özel bir maç oldu"

    Emre Akbaba: "Benim için özel bir maç oldu"

    'in 3'üncü haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 6-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Emre Akbaba basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Kendisi için özel bir maç olduğunu ifade eden Emre Akbaba, "Tabiki benim için özel bir maç oldu. Sonuçta içeride oynadığımız ve benim ilk 11'de yer aldığım ilk maç. İyi de bir galibiyet aldık. Eski takımıma karşı oynadığım için değişik bir atmosfer oldu. Sonunda güzel bir galibiyet aldığımız için mutluyum" diye konuştu.

    "SEVİNMEM DOĞRU OLMAZDI"

    Karşılaşmada 2 gol atan Akbaba, "Eski takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve taraftarlarımıza saygıdan dolayı sevinmem doğru olmazdı. Bu yüzden sevinmedım" ifadelerini kullandı. "ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM" Geçen hafta oynanan karşılaşmasında Galatasaraylı taraftarların önüne ilk kez çıktığını ifade eden Akbaba, "Zaten geçen hafta yaşamıştım. Umarım uzun yıllar bu formayı giyerim. Şu an transfer işi bitti. Ben artık 'ın oyuncusuyum. Burada elimden gelenin en iyisini yapacağım" şeklinde konıuştu.

    1. 28.8.2018 10:04
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