Emre Akbaba: "Benim için özel bir maç oldu"
Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 6-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Emre Akbaba basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kendisi için özel bir maç olduğunu ifade eden Emre Akbaba, "Tabiki benim için özel bir maç oldu. Sonuçta içeride oynadığımız ve benim ilk 11'de yer aldığım ilk maç. İyi de bir galibiyet aldık. Eski takımıma karşı oynadığım için değişik bir atmosfer oldu. Sonunda güzel bir galibiyet aldığımız için mutluyum" diye konuştu.
"SEVİNMEM DOĞRU OLMAZDI"
Karşılaşmada 2 gol atan Akbaba, "Eski takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve taraftarlarımıza saygıdan dolayı sevinmem doğru olmazdı. Bu yüzden sevinmedım" ifadelerini kullandı. "ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM" Geçen hafta oynanan Göztepe karşılaşmasında Galatasaraylı taraftarların önüne ilk kez çıktığını ifade eden Akbaba, "Zaten geçen hafta yaşamıştım. Umarım uzun yıllar bu formayı giyerim. Şu an transfer işi bitti. Ben artık Galatasaray'ın oyuncusuyum. Burada elimden gelenin en iyisini yapacağım" şeklinde konıuştu.
- 28.8.2018 10:04
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Aslan yürekli Badou Ndiaye
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Ndiaye bu takımın motoru.Gelmesinden dolayı hepimiz mutlu olduk.Başarılı olacağına inanıyoruz.
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Galatasaray'a yerli fovet: Ya Mustafa Pektemek ya Mevlüt Erdinç
Toplam 4
Yorum
yaşar Bunların isimlerinin bile GS ile anılması kabul edilemez.Hiç oyuncu almayın daha iyi.
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Orman'dan sert mesaj! "Ben çökersem Beşiktaş çöker"
Toplam 14
Yorum
metin başkan sınıfta kaldın, bizim de boynumuzu büktün, 2-3 adam alamayacak kadar acizmiyiz, takımın halini gördün, bu sene ümitlerimizi kararttın
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