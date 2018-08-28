Aslan'ın gündemindeki isimlerden Cahill'de flaş gelişme... Chelsea'de gözden çıkarılan ve ayrılacağı iddia edilen İngiliz oyuncu, kararını verdi. Chelsea'de kalmak istediğini söyleyen 32 yaşındaki stoper, "Sarri'nin gözünü girmek için daha çok çalışacağım. Her şeye rağmen burada mutluyum" dedi.



ZAPATA İDDİASI

Hücumun dışında savunmaya da takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın Cristian Zapata ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Gelecek sezon sözleşmesinin sona ereceği Milan'da şans bulamayan 31 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip imza atacağı da ileri sürüldü.



TERİM ÖMER'İ İSTİYOR

Fatih Terim'in takımın başına geçtiği günden bu yana ismi Galatasaray ile anılan Ömer Toprak, bir kez daha gündeme geldi. Kulübü Borussia Dortmund'un Leipzig ile oynadığı ilk hafta maçında kadroya alınmayan 29 yaşındaki stoper için ısrarcı olan Terim'in, yönetime baskı yaptığı öğrenildi.