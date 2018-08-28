Cahill olmadı! Fatih Terim Ömer Toprak'ı istiyor! – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    Cahill olmadı! 'ı istiyor!

    Cahill olmadı! <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a> <a href="/index/omer-toprak?id=c394ad08-d0c4-46b4-97cc-8c39b218ca15" class="" rel="tag">Ömer Toprak</a>'ı istiyor!

    Aslan'ın gündemindeki isimlerden Cahill'de flaş gelişme...

    Aslan'ın gündemindeki isimlerden Cahill'de flaş gelişme... 'de gözden çıkarılan ve ayrılacağı iddia edilen İngiliz oyuncu, kararını verdi. 'de kalmak istediğini söyleyen 32 yaşındaki stoper, "Sarri'nin gözünü girmek için daha çok çalışacağım. Her şeye rağmen burada mutluyum" dedi.

    ZAPATA İDDİASI
    Hücumun dışında savunmaya da takviye yapmayı planlayan 'ın Cristian Zapata ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Gelecek sezon sözleşmesinin sona ereceği Milan'da şans bulamayan 31 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde 'a gelip imza atacağı da ileri sürüldü.

    TERİM ÖMER'İ İSTİYOR
    'in takımın başına geçtiği günden bu yana ismi ile anılan , bir kez daha gündeme geldi. Kulübü 'un Leipzig ile oynadığı ilk hafta maçında kadroya alınmayan 29 yaşındaki stoper için ısrarcı olan Terim'in, yönetime baskı yaptığı öğrenildi.

    1. 28.8.2018
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