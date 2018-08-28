Cahill olmadı! Fatih Terim Ömer Toprak'ı istiyor!
Aslan'ın gündemindeki isimlerden Cahill'de flaş gelişme...
Aslan'ın gündemindeki isimlerden Cahill'de flaş gelişme... Chelsea'de gözden çıkarılan ve ayrılacağı iddia edilen İngiliz oyuncu, kararını verdi. Chelsea'de kalmak istediğini söyleyen 32 yaşındaki stoper, "Sarri'nin gözünü girmek için daha çok çalışacağım. Her şeye rağmen burada mutluyum" dedi.
ZAPATA İDDİASI
Hücumun dışında savunmaya da takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın Cristian Zapata ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Gelecek sezon sözleşmesinin sona ereceği Milan'da şans bulamayan 31 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip imza atacağı da ileri sürüldü.
TERİM ÖMER'İ İSTİYOR
Fatih Terim'in takımın başına geçtiği günden bu yana ismi Galatasaray ile anılan Ömer Toprak, bir kez daha gündeme geldi. Kulübü Borussia Dortmund'un Leipzig ile oynadığı ilk hafta maçında kadroya alınmayan 29 yaşındaki stoper için ısrarcı olan Terim'in, yönetime baskı yaptığı öğrenildi.
- 28.8.2018
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Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 27
Yorum
sinan başak değil bu takımda hiç bir mecrada görmek istemiyorum sol tarafının beyinden aşagısı sakat kesinlikle
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Beşiktaş savunması dağıldı
Toplam 1
Yorum
eray yeni kaleci gökhan pepe medel adriano q7 atiba oğuzhan gelecek 10 numara babel gelcek bir forvet ilk 11 olmalı pektemek ve umut nayir şans b
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Fenerbahçe gole hasret
Toplam 7
Yorum
KrAlex Slimani Frey iyi oyuncular onlar tamam senin defanstan topu alıp dikine pas atacak adam gibi 10 numara ve 8 numaran varmı....
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