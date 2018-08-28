Bandırmaspor Galatasaray'dan Doğan Can Davas'ı kiraladı
Bandırmaspor Baltok, Galatasaray'da forma giyen 21 yaşındaki Doğan Can Davas'ı kiralık olarak renklerine bağladı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bandırmaspor Baltok, transfer döneminin bitimine 3 gün kala Galatasaray'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Can Davas'ı renklerine bağlamak için harekete geçmişti. 10 numara mevkiinde oynayan futbolcu için Bandırmaspor transfer komitesi gerekli görüşmeleri gerçekleştirirken, genç oyuncunun 1 yıllıığına kiralanması konusunda anlaşmaya varıldı.
Bandırmaspor Baltok Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar neticesinde Başkan Göksel Karlahan, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile görüştü. Görüşmenin neticesinde iki taraf Doğan Can Davas'ın kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Doğan Can Davas'ın yarın Bandırma'ya gelerek sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.
- 28.8.2018 18:39
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Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
Toplam 4
Yorum
alex mesele transferde değil fenerbahçe iyi top oynamıyor keyif vermiyor bunu görüp müdahale edememek sinir bozuyor
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"Hedefimiz şampiyonluk"
Toplam 1
Yorum
gıybet ümit özat'tın bıraktığı enkazı kaldır hocam.
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Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
Toplam 4
Yorum
199020 yapamıyorsun ali koç vakit kaybetmeden kongreye git ve aday olma
Bandırmaspor Galatasaray'dan Doğan Can Davas'ı kiraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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