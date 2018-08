TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bandırmaspor Baltok, transfer döneminin bitimine 3 gün kala Galatasaray'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Can Davas'ı renklerine bağlamak için harekete geçmişti. 10 numara mevkiinde oynayan futbolcu için Bandırmaspor transfer komitesi gerekli görüşmeleri gerçekleştirirken, genç oyuncunun 1 yıllıığına kiralanması konusunda anlaşmaya varıldı.

Bandırmaspor Baltok Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar neticesinde Başkan Göksel Karlahan, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile görüştü. Görüşmenin neticesinde iki taraf Doğan Can Davas'ın kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Doğan Can Davas'ın yarın Bandırma'ya gelerek sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.