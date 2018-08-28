Bandırmaspor Galatasaray'dan Doğan Can Davas'ı kiraladı – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    Bandırmaspor 'dan 'ı kiraladı

    Bandırmaspor Galatasaray'dan Doğan Can Davas'ı kiraladı

    'da forma giyen 21 yaşındaki 'ı kiralık olarak renklerine bağladı.

    2'nci Lig 'ta mücadele eden , döneminin bitimine 3 gün kala 'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu 'ı renklerine bağlamak için harekete geçmişti. 10 numara mevkiinde oynayan futbolcu için Bandırmaspor transfer komitesi gerekli görüşmeleri gerçekleştirirken, genç oyuncunun 1 yıllıığına kiralanması konusunda anlaşmaya varıldı.
    Bandırmaspor Baltok Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar neticesinde Başkan Göksel Karlahan, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile görüştü. Görüşmenin neticesinde iki taraf Doğan Can Davas'ın kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Doğan Can Davas'ın yarın Bandırma'ya gelerek sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

    1. 28.8.2018 18:39
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