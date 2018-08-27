TT Stadyumu'nda İstiklal Marşı'nı taraftar başlattı – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    TT Stadyumu'nda 'nı taraftar başlattı

    TT Stadyumu'nda <a href="/index/istiklal-marsi?id=86f8e5b0-968c-4618-8a12-548257f8f3b9" class="" rel="tag">İstiklal Marşı</a>'nı taraftar başlattı

    ile arasında oynanacak karşılaşma öncesinde stat hoparlöründe teknik bir arıza sonucu çalınamadı. taraftarı, hoparlörü beklemedi ve hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı söyledi.

    - karşılaşması öncesinde futbolcular seremonide beklerken, anonsu geçildi ancak stat hoparlöründe Ölüm Marşı müziği başladı. Tribünler 'nın başlamasını beklerken, teknik bir problem nedeniyle marş başlamadı. Bunun üzerine taraftarı hep birlikte İstiklal Marşımızı okumaya başladı ve ardından karşılaşmanın başlama vuruşuna geçildi.
    1. 27.8.2018 23:47
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