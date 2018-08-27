TT Stadyumu'nda İstiklal Marşı'nı taraftar başlattı
Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde stat hoparlöründe teknik bir arıza sonucu İstiklal Marşı çalınamadı. Galatasaray taraftarı, hoparlörü beklemedi ve hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı söyledi.
- 27.8.2018 23:47
-
Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 27
Yorum
sinan başak değil bu takımda hiç bir mecrada görmek istemiyorum sol tarafının beyinden aşagısı sakat kesinlikle
-
Beşiktaş savunması dağıldı
Toplam 1
Yorum
eray yeni kaleci gökhan pepe medel adriano q7 atiba oğuzhan gelecek 10 numara babel gelcek bir forvet ilk 11 olmalı pektemek ve umut nayir şans b
-
Fenerbahçe gole hasret
Toplam 7
Yorum
KrAlex Slimani Frey iyi oyuncular onlar tamam senin defanstan topu alıp dikine pas atacak adam gibi 10 numara ve 8 numaran varmı....
TT Stadyumu'nda İstiklal Marşı'nı taraftar başlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.