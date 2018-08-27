Badou Ndiaye tribünde – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    tribünde

    Badou Ndiaye tribünde

    'ın 'den kadrosuna kattığı , karşılaşmasını tribünden takip etti.

    Sarı-kırmızılı takımın 'nin ekibinden kiralık olarak kadrosuna kattığı , mücadelesinde tribündeki yerini aldı. Geçtiğimiz sezon devre arasında 16 milyon Euro karşılığında Stoke City'ye satılan ve bu sezon başında 1 milyon Euro karşılığında kiralık olarak kadroya dahil edilen Badou Ndiaye, bugün 'a gelerek sağlık kontrolünden geçti ve ayağının tozuyla Stadyumu'nda tribündeki yerini aldı.
    1. 27.8.2018 23:48
    2. Güncelleme: 27.8.2018 23:52
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