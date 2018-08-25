Maicon’un işini Ursula bozdu – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ’un işini bozdu

    Maicon’un işini Ursula bozdu

    Sambacının, ’e transferi son anda yattı...

    'da tam bir şoku yaşanıyor. 'in sambacıyı 3 milyon euro'ya 1 yıllığına kiralamak için yaptığı teklife 'Evet' denildi. resmi evrakları yetiştiremedi ve yattı. Suudlar daha önce 5.5 milyon euro'ya Maicon'un bonservisini almak istedi. Galatasaray, 9 milyon euro'da diretti. Bu sırada Maicon'un eşi , "Arabistan'a gitmek istemiyorum" restini çekince görüşmeler kesildi. Ancak son teklifte Al Hilal yıllık 4 milyon euro teklif edince Ursula da ikna oldu ama bu kez de transfer için süre yetmedi.

    SON UMUT SPORTİNG
    Maicon'u gönderip Chelsea'nin kaptanı Gary Cahill'i almak için tüm şartları oluşturan Galatasaray'da kartlar yeniden dağıldı. Daha önce Cahill ve menajerine "Artık sizden haber bekliyoruz" diye haber gönderen Galatasaray yönetimi, görüşmeleri durdurdu. Maicon'a talip olan Sporting'in yapacağı teklifi beklemeye geçen sarı-kırmızılılar İngiliz oyuncudan da süre istedi.
    1. 25.8.2018
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