İşte o okurken biraz da gülümsetecek ama çok da yerinde tespitler:

Galatasaray 'da en önemli gündem maddesi forvet... Bafetimbi Gomis gitti ve transfer sezonunun kapanmasına da artık 6 gün kaldı. Bu durum sarı-kırmızılı taraftarlar da endişe yaratırken sosyal medyada 'Kimi istersiniz?' anketleri birbirini kovalıyor. "Welbeck, Cavani, Seleznyov, Burak alınsın" diyen de var, "Necati Ateş, Umut Bulut " diyerek konuya esprili yaklaşan da... Tabii forvet tariflerinden, Gomis'in satılmasına yönelik tepkilere kadar bir çok yorum da var.Diksiyonu düzgün... Esnek çalışma saatlerine uygun... Seyahat engeli olmayan... Askerliğini yapmış olsun. @stajercapkinİki ayağı olsun, futbolu az çok bilsin. İsminin bir önemi yok bu saatten sonra! @izzeterhanGenç umut vaat eden alın. Bıktık bu kart horozlardan. Birazcık Porto'yu örnek alın arkadaş. Çin , Arap ülkeleri olmasa resmen futbolcu çöplüğü olacağız. @HBulucu: Genç, sprinter, güçlü olsun... Üfleyince yere düşmeyen biri alınsın... @bedirhanfatih1Ellimizdekini verdik... Şimdi arıyoruz. @ASLANgibi38Bu saatten sonra kim gelirse gelsin iş yapmaz. @GiyasTofan Burak Yılmaz 'ı alacak bunlar içime doğuyor. @kutgunelWelbeck'ten kötüsü bu saatten sonra tatmin etmez bizi... @duryorgunargin