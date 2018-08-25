Bıktık bu kart horozlardan! – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Bıktık bu kart horozlardan!

    Bıktık bu kart horozlardan!

    Galatasaraylı taraftarın da gündemi forvet. Golcü adayları paylaşılırken ‘Diksiyonu düzgün’ olması da yeni transferde aranılan özellikler arasında...

    'da en önemli gündem maddesi forvet... Bafetimbi gitti ve sezonunun kapanmasına da artık 6 gün kaldı. Bu durum sarı-kırmızılı taraftarlar da endişe yaratırken sosyal medyada 'Kimi istersiniz?' anketleri birbirini kovalıyor. "Welbeck, Cavani, Seleznyov, Burak alınsın" diyen de var, "Necati Ateş, " diyerek konuya esprili yaklaşan da... Tabii forvet tariflerinden, Gomis'in satılmasına yönelik tepkilere kadar bir çok yorum da var.

    İşte o okurken biraz da gülümsetecek ama çok da yerinde tespitler:

    TARİF VERDİ: Diksiyonu düzgün... Esnek çalışma saatlerine uygun... Seyahat engeli olmayan... Askerliğini yapmış olsun. @stajercapkin

    RAZI: İki ayağı olsun, futbolu az çok bilsin. İsminin bir önemi yok bu saatten sonra! @izzeterhan

    KIZGIN: Genç umut vaat eden alın. Bıktık bu kart horozlardan. Birazcık Porto'yu örnek alın arkadaş. , Arap ülkeleri olmasa resmen futbolcu çöplüğü olacağız. @HBulucu

    AĞZI YANMIŞ: Genç, sprinter, güçlü olsun... Üfleyince yere düşmeyen biri alınsın... @bedirhanfatih1

    PİŞMAN: Ellimizdekini verdik... Şimdi arıyoruz. @ASLANgibi38

    KARAMSAR: Bu saatten sonra kim gelirse gelsin iş yapmaz. @GiyasTofan

    KAHİN: 'ı alacak bunlar içime doğuyor. @kutgunel

    SEÇİCİ: Welbeck'ten kötüsü bu saatten sonra tatmin etmez bizi... @duryorgunargin
    1. 25.8.2018
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