Bıktık bu kart horozlardan!
Galatasaraylı taraftarın da gündemi forvet. Golcü adayları paylaşılırken ‘Diksiyonu düzgün’ olması da yeni transferde aranılan özellikler arasında...
İşte o okurken biraz da gülümsetecek ama çok da yerinde tespitler:
TARİF VERDİ: Diksiyonu düzgün... Esnek çalışma saatlerine uygun... Seyahat engeli olmayan... Askerliğini yapmış olsun. @stajercapkin
RAZI: İki ayağı olsun, futbolu az çok bilsin. İsminin bir önemi yok bu saatten sonra! @izzeterhan
KIZGIN: Genç umut vaat eden alın. Bıktık bu kart horozlardan. Birazcık Porto'yu örnek alın arkadaş. Çin, Arap ülkeleri olmasa resmen futbolcu çöplüğü olacağız. @HBulucu
AĞZI YANMIŞ: Genç, sprinter, güçlü olsun... Üfleyince yere düşmeyen biri alınsın... @bedirhanfatih1
PİŞMAN: Ellimizdekini verdik... Şimdi arıyoruz. @ASLANgibi38
KARAMSAR: Bu saatten sonra kim gelirse gelsin iş yapmaz. @GiyasTofan
KAHİN: Burak Yılmaz'ı alacak bunlar içime doğuyor. @kutgunel
SEÇİCİ: Welbeck'ten kötüsü bu saatten sonra tatmin etmez bizi... @duryorgunargin
- 25.8.2018
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Beşiktaş Loris Karius transferini duyurdu
Toplam 5
Yorum
serdar 2. tolgamız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar bu kaleci ve bu defansla bu sene 4. lükde bize hayal
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Bafetimbi Gomis, Galatasaray'la vedalaştı
Toplam 1
Yorum
K.D Hadi yürü yürü yürü paraya git bize takılan çok Dolmuşa binde köyüne git bize tav olan çok çok çok
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Ali Fatinoğlu'ndan Galatasaray'a Gomis eleştirisi
Toplam 11
Yorum
Gs Fenerin sattığı futbolcular 27 28 yaşında bizimki 34 yaşında tabiki de ıyi fiyata sattık
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