Origi’ye yakın markaj – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    Origi’ye yakın markaj

    Origi’ye yakın markaj

    Forvet için ilk aday olarak Danny Welbeck'i belirleyen 'da teknik direktör 'in diğer gözdesi Liverpoollu Divock Origi...

    2014'te büyük umutlarda Lille'den 'a transfer olan 23 yaşındaki Belçikalı golcü için İngiliz kulübüyle de temas kuruldu. Geçen yıl Wolfburg'da kiralık oynayan Origi, kiralık olarak alınmak isteniyor.
    1. 23.8.2018
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