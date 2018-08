G.Saray ligde 2'de 2 yaptı. Göztepe karşısında topa hâkim ama oyunu tutamayan bir G.Saray izledik.Sizce Göztepe maçı nasıl geçti? Transfer dönemi bitene kadar G.Saray'ın oyun planını tam oturtacağına inanmıyorum.Ankaragücü ve Göztepe maçlarına baktığımız zaman kadroda ciddi farklılıklar vardı.Bu kadro istikrarsızlığı G.Saray'ın alıştığımız coşkulu oyununu engelliyor.Göztepe maçında bu istikrarsızlığın izlerini gördük.Göztepe'nin ciddi eksiklerine rağmen G.Saray, rakibe gol olabilecek pozisyonlar verdi.Oynanan futboldan Terim de mutlu değil.Bir takımın başarılı olması için önce oyuncuların zihinsel olarak rahatlamaları gerekir.Emre Akbaba'dan sonra Ndiaye'nin de gelmesini bekliyoruz.Orta sahada Fernando , Donk, Selçuk, Emre Akbaba, Belhanda hatta Yunus Akgün'ü de sayarsak birçok oyuncu bulunuyor.Ndiaye sonrası sistem değişikliği olur mu? Fatih Terim 'in 4-2-3-1 ya da 4-1-4-1 sisteminden vazgeçeceğini düşünmüyorum.Sistemler maç kazandırmaz, stratejiler zafer getirir.Terim, sistemi bir oyun disiplini olarak uygular ve her oyuncunun sadece bölgesine hâkim olmasını istemez, hücumda da savunmada da katkı vermesini bekler.G.Saray'ın kadrosunda zaten birçok bölgede oynayabilecek oyuncular var.Homojen bir kadro Terim'in elini güçlendirir. Ndiaye geldiğinde yine Fernando'yla oynar.Donk-Selçuk ikilisi takıma uzun maratonda ilk 11'de olmasa da kulübeden gelerek ciddi katkı sağlar.Emre Akbaba ile Belhanda hem 10 numarada hem de 8 numarada oynayabilir.Hatta bu ikili birlikte sahada görev yaptıklarında değişerek kanatlarda da forma giyebilir. Serdar Aziz 'in yokluğunda Göztepe maçında Ahmet Çalık forma giydi. Ahmet'in topla çıkmaya çekindiğini gördük. Savunmaya takviye olmazsa Donk stoperde oynar mı?Maicon'un tekniğini ve topa vuruş becerisini fazla eleştiremeyiz.Ancak Brezilyalı stoper bazen pas verirken topu rakibe atıyor.G.Saray savunmasının göbeğinde görev yapan Maicon, Serdar ve Ahmet Çalık oldukça sakar oyuncular.Üçü de savunmadan hücuma topla çıkarken hata yapıyor.Bu yüzden Galatasaray 'ın goller yediğine ve pozisyon verdiğine tanık olduk.Ayrıca bu üçlünün birlikte zaman zaman oynamasına rağmen; (daha çok Maicon ile Serdar oynuyor) pozisyon hatası yapmalarını kabullenmek çok zor.Çünkü futbol bir pozisyon oyunu.Bir stoper nerede duracağını mutlaka çok iyi bilmelidir.Serdar ve Ahmet pozisyon almaktan çok rakibe bakıyor.Donk, fiziksel gücüyle ve top tekniğiyle defansta rahatlıkla görev yapabilir.Eğer Galatasaray, stoper alamayacaksa ve Ndiaye'nin de geldiğini düşünürsek Donk, savunma için ideal tercih olur.Carole'ün ayrılmasıyla Nagatomo solda alternatifsiz kaldı. Takımda şu anda 12 yabancı oyuncu var. Fatih Terim de sol bek istediğini söyledi.Yeni transfer gelirse yerli mi, yabancı mı olmalı?Nagatomo'yu desteklemek için eğer bir sol bek alınacaksa bu oyuncu Türk olmalıdır.G.Saray'ın öncelikli olarak bir sol bek ihtiyacını olduğunu düşünmüyorum.Çünkü hem sağ bek hem de sol bek oynayacak bir Linnes var.Galatasaray önce acil ihtiyaçlarını gidermeli, sonra sol bek düşünülmeli.Eğer ekonomik yapıyı zorlamayacak, genç ve gelecek vadeden bir Türk sol bek varsa bu transfere sıcak bakabilirim.G.Saray'ın şu anda acil ihtiyacı hangi bölgelerdedir?Ayağı iyi, tekniği yüksek ve topu kullanma becerisi olan bir stoper mutlaka alınmalı.Şampiyonlar Ligi'nde bu savunmayla Galatasaray büyük zafiyet yaşar ve rakiplerine ciddi pozisyonlar verir. Gomis sırtı dönük oynayabilen bir golcü ancak rakip kaleye dikine çabuk gitme konusunda yeterli değil.Günümüz futbolunda sprinter santrforlar büyük iş yapıyor.G.Saray'ın da golcü arayışı mutlaka sprinter bir santrfor olmalı.Yani stoperden sonra sprinter bir santrfor acil alınması gereken bir eylem planıdır.İlk kez Fatih Terim'in milli takıma aldığı Emre Mor, Celta Vigo'da da tutunamadı ve satış listesine kondu. Terim, Emre'yi takımında görmek ister mi?Bunu daha önce ilk kez FOTOMAÇ'ta söylemiştim: Emre Mor, Türkiye 'de sadece Fatih Terim ile çalışırsa başarılı olur.Terim, Emre Mor gibi arızalı oyuncuları tamir etmesini ve verim almasını çok iyi bilir.Emre'nin çabukluğu, hızı, yüksek top tekniği ve dar alanda çalım atma becerisi, G.Saray'da büyük işler yapmasını sağlar.Emre'nin mental açıdan gelişimini Fatih Terim tamamlayabilir ve her iki taraf bu birliktelikten kârlı çıkar.