Ali Dürüst’ten yalanlama
“Emre Akbaba’nın transferine karışmam söz konusu değil”
Dürüst, "Kulüpler Birliği toplantısında bir aradaydık. Başka araç olmadığı için Abdürrahim Albayrak'la aynı araçla toplantıdan ayrıldık. Onun dışında başka bir durum yok" diyerek cevap verdi.
- 23.8.2018
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Şenol Güneş: "Bizim için zor bir maç olacak"
Toplam 3
Yorum
bjk illa sakatlık mı lazım. babel 19 maçtır el freni. yarın izleyin. önde caner ontane babel edermi etmezmi
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
Gsgs Gomis belhanda feghouli 3 lu sunden kurtulmamiz lazim bu sene satamazsak daha hic satamayiz bilesiniz
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
greenmile para futbolcuların zayıf yanı karakter ve bağlılık yok
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