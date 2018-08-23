Ali Dürüst’ten yalanlama – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    ’ten yalanlama

    <a href="/index/ali-durust?id=567b4f13-5c62-4036-b5e7-fda2980793b4" class="" rel="tag">Ali Dürüst</a>’ten yalanlama

    “Emre Akbaba’nın transferine karışmam söz konusu değil”

    Emre Akbaba transferiyle başlayan polemiklerde Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun '' ismini telaffuz etmesi sıkıntıya neden oldu. Dürüst, Emre'nin görüşmelerine dahil olmakla suçlanırken yaptığı açıklamada böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi.

    Dürüst, "Kulüpler Birliği toplantısında bir aradaydık. Başka araç olmadığı için Abdürrahim Albayrak'la aynı araçla toplantıdan ayrıldık. Onun dışında başka bir durum yok" diyerek cevap verdi.
    1. 23.8.2018
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