Story attı iddialar havada uçuştu – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Story attı iddialar havada uçuştu

    Story attı iddialar havada uçuştu
    FORVET arayan 'la anılan oyuncular arasına Fredrik Gulbrandsen de eklendi. maçını 'da takip eden 25 yaşındaki golcü, Martin Linnes ile de fotoğraf çektirip hesabından story atınca dedikodular başladı. Salzburg'ta forma giyen Norveçli oyuncunun Galatasaray'ın tüm sosyal medya hesaplarını beğenmesi iddiaları daha da artırdı.
    1. 22.8.2018
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