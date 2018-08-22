Galatasaray'da bilim çağı – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'da bilim çağı

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da bilim çağı

    Aslan’da. idman sistemini ‘’ üzerine kuran Terim, koşu mesafesinden çok, atılan sprintlere ve yüksek hızlı koşuların hangi bölgelere yapıldığına bakıyor

    Sarı-kırmızılılarda teknik direktör olarak dördüncü dönemini geçiren , çağın gerekliliklerine ayak uydurmayı sürdürüyor. Daha önce çalıştığı ekiplerle rakiplerini sollayan tecrübeli çalıştırıcı, şu sıralarda bilimsel verilere çok daha fazla önem veriyor. Antrenman sistemini '' üzerine kuran İmparator, saha içindeki verileri ise 'Metaboli?k Güç İndeksi'ne göre değerlendiriyor. Tecrübeli çalıştırıcı ile yardımcılarının çıplak gözle fark edemeyeceği veriler, bu sistemle sanal ortamda toplanıyor.

    Futbolcuların koşu mesafelerini incelemeyi çoktan aşan Terim, "Oyuncuların koşu mesafeleri nasıl değişiyor?", "Hangi oyuncu kaç defa sprint atıyor?", "Yüksek hızlı koşular hangi bölgelerde yapılıyor?" sorularına cevap arıyor. Terim, koşunun niteliğini ölçmeye çok önem veriyor. Ani yön değişimi, ani hızlanma ve yavaşlama, koşu esnasında rakiple temasta oyuncuyu yoran hareketlerin dökümü alınıyor. 'e bu veriler '' adı altında sunuluyor.

    1. 22.8.2018
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