Galatasaray'da bilim çağı
Aslan’da. idman sistemini ‘Submaksimal Güç Patlaması’ üzerine kuran Terim, koşu mesafesinden çok, atılan sprintlere ve yüksek hızlı koşuların hangi bölgelere yapıldığına bakıyor
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör olarak dördüncü dönemini geçiren Fatih Terim, çağın gerekliliklerine ayak uydurmayı sürdürüyor. Daha önce çalıştığı ekiplerle rakiplerini sollayan tecrübeli çalıştırıcı, şu sıralarda bilimsel verilere çok daha fazla önem veriyor. Antrenman sistemini 'Submaksimal Güç Patlaması' üzerine kuran İmparator, saha içindeki verileri ise 'Metaboli?k Güç İndeksi'ne göre değerlendiriyor. Tecrübeli çalıştırıcı ile yardımcılarının çıplak gözle fark edemeyeceği veriler, bu sistemle sanal ortamda toplanıyor.
Futbolcuların koşu mesafelerini incelemeyi çoktan aşan Terim, "Oyuncuların koşu mesafeleri nasıl değişiyor?", "Hangi oyuncu kaç defa sprint atıyor?", "Yüksek hızlı koşular hangi bölgelerde yapılıyor?" sorularına cevap arıyor. Terim, koşunun niteliğini ölçmeye çok önem veriyor. Ani yön değişimi, ani hızlanma ve yavaşlama, koşu esnasında rakiple temasta oyuncuyu yoran hareketlerin dökümü alınıyor. Fatih Terim'e bu veriler 'Metabolik Güç İndeksi' adı altında sunuluyor.
- 22.8.2018
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İşte Jason Denayer'in yeni takımı
Toplam 1
Yorum
sat mı yo ruz muslera serdar maicon mariano linnes fernando nagatomo rodrigez onyekuru sinan muğdat yunus behanda fequli gomis eren satılık değil
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İngiltere'de gündem Loris Karius
Toplam 4
Yorum
serdar Beşiktaşta kim kariusa 2,5m euro para veriyorsa bugün istifasını verip kulüpten çeksin gitsin o paranın üstüne 500000 euro daha katıp 3m euroya diğer kulüpler bonservisiyle oyuncu alırken bizimkiler Beşiktaşın parasını kiralık oyunculara dağıtıp duruyor senn artık FFP ile sorunun yok para ver genç oyuncu al Ferdiyi Bilali pintiliğiniz yüzünden kaçırdınız gelecekte ikisinden de para kazanabilirdik ama tutturmuşsunuz kiralık oyuncu karius yerine bonservis verip Berkeyi al Utkuyla beraber Beşiktaşımızın 10 senesi kurtulsun Abubakarda Taliscada bedavadan para verdiğimiz yeterli
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İşte Fatih Terim'in istediği o forvet: Divock Origi
Toplam 3
Yorum
Fırat Harika olağanüstü transfer olur. Umarım doğrudur.keşke alında
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