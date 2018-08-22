Sarı-kırmızılılarda teknik direktör olarak dördüncü dönemini geçiren Fatih Terim, çağın gerekliliklerine ayak uydurmayı sürdürüyor. Daha önce çalıştığı ekiplerle rakiplerini sollayan tecrübeli çalıştırıcı, şu sıralarda bilimsel verilere çok daha fazla önem veriyor. Antrenman sistemini 'Submaksimal Güç Patlaması' üzerine kuran İmparator, saha içindeki verileri ise 'Metaboli?k Güç İndeksi'ne göre değerlendiriyor. Tecrübeli çalıştırıcı ile yardımcılarının çıplak gözle fark edemeyeceği veriler, bu sistemle sanal ortamda toplanıyor.

Futbolcuların koşu mesafelerini incelemeyi çoktan aşan Terim, "Oyuncuların koşu mesafeleri nasıl değişiyor?", "Hangi oyuncu kaç defa sprint atıyor?", "Yüksek hızlı koşular hangi bölgelerde yapılıyor?" sorularına cevap arıyor. Terim, koşunun niteliğini ölçmeye çok önem veriyor. Ani yön değişimi, ani hızlanma ve yavaşlama, koşu esnasında rakiple temasta oyuncuyu yoran hareketlerin dökümü alınıyor. Fatih Terim'e bu veriler 'Metabolik Güç İndeksi' adı altında sunuluyor.