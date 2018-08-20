Japon sol bek hiç durmuyor – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ağustos 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    sol bek hiç durmuyor

    Japon sol bek hiç durmuyor
    G.Saray'da sol bek Yuto , dün gece de kalitesine yakışır bir futbol ortaya koydu. 31 yaşındaki futbolcu, ilk devrede etkisiz olan sarı-kırmızılı takımda ayakta kalan ender futbolculardandı. İkinci yarıda da çizgisini hiç bozmayan Nagatomo, savunmada kritik müdahaleler yaparken, hücuma da çokça çıktı.
    1. 20.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Japon sol bek hiç durmuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN