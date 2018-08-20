Çok değerli galibiyet – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Çok değerli galibiyet

    Çok değerli galibiyet

    “Karşımızda topun arkasında 11 kişiyle duran bir takım vardı. zorlandık. alışkanlığı açısından çok değerli bir galibiyet aldık.”

    , karşısında zorlu bir 90 dakika sonunda çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi. İlk yarıda istedikleri pozisyonları bulamadıklarını belirten Terim, "Karşımızda topun arkasında 11 kişiyle duran bir takım vardı. zorlandık. Onyekuru'yla bulduğumuz gol, ikinci yarıda bizi bekleyecek önemli bir krizi de engelledi" değerlendirmesinde bulundu. 'nın 11'e dönmesini ve iyi oynamasının takım için sevindirici olduğunu vurgulayan usta çalıştırıcı, "Diğer arkadaşlarından da aynı çabayı bekliyoruz" yorumunu yaptı. Yeni transfer Emre Akbaba'nın da oyuna girdikten sonra iyi iş çıkardığın ifade eden , "90 dakika dişe diş, Kora kor bir mücadele oldu. alışkanlığı açısından çok değerli bir galibiyet aldık" diye konuştu.
    1. 20.8.2018
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