Serdar Aziz tedbir amaçlı – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    tedbir amaçlı

    <a href="/index/serdar-aziz?id=41d63286-d071-4341-a075-54b43a07538d" class="" rel="tag">Serdar Aziz</a> tedbir amaçlı

    karşılaşması öncesinde sol arka adalesinde sertlik oluşan tecrübeli stoper , tarafından tedbir amaçlı kadroya alınmadı.

    'e Ankaragücü galibiyetiyle başlayan 'da takım adına sezonun ilk golünü atan , karşılaşması öncesinde sol arka adalesinde oluşan sertlik nedeniyle kadroya alınmadı. Maç öncesinde son kontrolleri yapılan ve ağrıları devam eden , tarafından tedbir amaçlı olarak maçının kadrosuna dahil edilmedi.
    1. 19.8.2018 21:00
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