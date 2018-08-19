Onyekuru, Galatasaray formasıyla ilk resmi golünü attı – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Onyekuru, formasıyla ilk resmi golünü attı

    Onyekuru, <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> formasıyla ilk resmi golünü attı

    ’ın sezon başında ekibi Everton’dan kiraladığı genç futbolcu , maçının 42. dakikasında sarı-kırmızılı forma ile 'deki ilk golünü attı.

    Galatasray'da yeni transfer , ligde siftah yaptı. Nijeryalı futbolcu, Spor Toto 'de ilk 11'de sahaya çıktığı karşılaşmasının 42. dakikasında 'ı öne geçiren ilk golü kaydetti. 'nun pasında yarı sahasında bire bir kalan genç oyuncu, kaleci Göktuğ'un üzerinden aşırtma bir vuruşla takımını öne geçirerek, ilk resmi golünü atmış oldu.

    'dan önce son olarak Ligi ekiplerinden Anderlecht'te forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, MKE Ankaragücü maçından sonra forma şansı bulduğu ikinci maçında ilk kez ağları havalandırmış oldu.
    1. 19.8.2018 22:43
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