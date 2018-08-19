Onyekuru, Galatasaray formasıyla ilk resmi golünü attı
Galatasaray’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Everton’dan kiraladığı genç futbolcu Henry Onyekuru, Göztepe maçının 42. dakikasında sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig'deki ilk golünü attı.
Galatasaray'dan önce son olarak Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht'te forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, MKE Ankaragücü maçından sonra forma şansı bulduğu ikinci maçında ilk kez ağları havalandırmış oldu.
- 19.8.2018 22:43
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Recep Savunma yönü zayıfsa ne işe yarar. Burası Türkiye ikili mücadeleden kaçarsa gelmesin.
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Yusuf’a destek
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TS Onun gibi Trabzonlu futbolcunun sahada basmadık yer bırakmaması ve hırslı olması gerekir.
Onyekuru, Galatasaray formasıyla ilk resmi golünü attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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