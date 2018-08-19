Tecrübeli teknik adam, ligde geçen hafta MKE Ankaragücü'nü deplasmanda yendikleri maça ilk 11'de başlayan ancak hafta içinde yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Göztepe karşılaşmasının kadrosunda yer almayan Serdar Aziz ve Garry Rodrigues'in yerine, Ahmet Çalık ile Younes Belhanda'yı görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmaya Fernando Muslera, Mariano Filho, Ahmet Çalık, Maicon Roque, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Fernando Reges, Sinan Gümüş, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Eren Derdiyok 11'i ile çıktı.

GOMİS VE FEGHOULİ YİNE YEDEK

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, golcü futbolcu Bafetimbi Gomis ile yıldız oyuncu Sofiane Feghouli'yi Göztepe maçında da yedek bıraktı.

Terim, TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile oynanan maçtaki performansları nedeniyle eleştirilen Gomis, Feghouli ve Belhanda'yı ligin ilk haftasındaki MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de görevlendirmemişti.

Göztepe karşısında Belhanda'ya ilk 11'de şans veren Terim, Gomis ve Feghouli'yi yine yedekler arasında tuttu.



EMRE AKBABA'YA SEVGİ GÖSTERİSİ

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği ve dün resmi sözleşme imzaladığı Emre Akbaba, Göztepe maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı.

Teknik direktör Fatih Terim'in maçta yedek soyundurduğu Emre Akbaba'ya, Galatasaraylı taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.

Tribünlerin uzun süre, tezahüratta bulunduğu oyuncu, sahaya girerek "Üçlü" çektirdi.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının bu sezon sahasında yaptığı ilk maça yoğun ilgi gösterdi.

Türk Telekom Stadı'ndaki son maçını geçen sezonun 33. haftasında, 12 Mayıs'ta Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayan Galatasaray, 99 gün sonra İstanbul'da taraftarlarının karşısına çıktı.

Göztepe karşılaşmasında tribünleri dolduran Galatasaraylı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

TERİM, GALATASARAY'DA "KENDİNİ" YAKALADI

Galatasaray'ın başında 402. resmi maçına çıkan teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımda futbolcu olarak oynadığı maç sayısına ulaştı.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'da futbolcu olarak 11 sezonda 402 resmi müsabakada forma giymişti.

HAKAN BALTA'YA VEDA

Galatasaray'da kontratı biten ve dün profesyonel kariyerine nokta koyduğunu açıklayan Hakan Balta, Türk Telekom Stadı'nda sarı-kırmızılı taraftarlara veda etti.

Sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği 11 sezonda 13 kupa kazanma başarısı gösteren Hakan Balta'ya, karşılaşma öncesinde Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak plaket verdi.

Futbolcuların saha içinde vedalaştığı ve taraftarların uzun süre alkışladığı Hakan Balta, tribünlerin isteği üzerine "Üçlü" çektirdi.

OĞUZ ARDA SEL ANILDI

Tekirdağ'daki tren kazasında 9 yaşında hayatını kaybeden ve futbolcu olma hayali kuran Oğuz Arda Sel, karşılaşma öncesinde anıldı.

Karşılaşma öncesinde stattaki skorbordlarda Oğuz Arda Sel'in Galatasaray formasıyla çektirdiği fotoğraf ile "Seni unutmayacağız." yazısına yer verildi.

GÖZTEPE'DE 3 CEZALI, 2 SAKAT

Göztepe'de cezalı olan 3, sakatlıkları bulunan 2 futbolcu karşılaşmada forma giyemedi.

Geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Andre Castro ve Andre Poko'nun yanı sıra, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilip 1 maç ceza alan kaleci Beto, müsabakanın kadrosunda yer almadı.

İzmir'in sarı-kırmızılı ekibinde sakatlıkları olan Kadu ve Kerem Atakan Kesgin de maçın kadrosunda bulunmadı.

Göztepe'de hafta içinde kadroya dahil edilen Celso Borges ise yeni takımı ile ilk maçında görev aldı.

Öte yandan, Galatasaray'da 4 yıl forma giydikten sonra sezon başında Göztepe ile sözleşme imzalayan Yasin Öztekin, eski takımına karşı ilk 11'de görev yaptı.