Geçen sezon başı Galatasaray'a transfer olan ve adı bu transfer döneminde söylentilere karışan Younes Belhanda, iddialara göre Suudi Arabistan'dan gelen bir teklifi reddetti.

Sosyal medyadan gelen Belhanda sorusunu yanıtlayan Yahoo Fransa adına çalışan Manu Lonjon, Al Nassr'ın Belhanda'ya finansal büyük bir teklif yaptığını fakat Faslı oyuncunun bunu reddettiğini öne sürdü.







Fransız gazeteci Lonjon, Belhanda'ya yakın bir isim. Öyle ki, Galatasaray'da 10 numaralı formayı giyen oyuncu geçtiğimiz gün sosyal medyadan Lonjon'u işaret ederek takipçilerine onun aileden olduğunu belirten bir paylaşım yapmıştı.





Öte yandan, Al Nassr, Fenerbahçe'den Giuliano'yu transfer etmek üzere. Fenerbahçe, bugün Brezilyalı oyuncunun satışı için Suudi Arabistan kulübü ile görüşmelere başladığını borsaya bildirmişti. (NTV Spor)