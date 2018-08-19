Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda o teklifi reddetti!
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'dan gelen teklifi reddetti.
Geçen sezon başı Galatasaray'a transfer olan ve adı bu transfer döneminde söylentilere karışan Younes Belhanda, iddialara göre Suudi Arabistan'dan gelen bir teklifi reddetti.
Sosyal medyadan gelen Belhanda sorusunu yanıtlayan Yahoo Fransa adına çalışan Manu Lonjon, Al Nassr'ın Belhanda'ya finansal büyük bir teklif yaptığını fakat Faslı oyuncunun bunu reddettiğini öne sürdü.
Fransız gazeteci Lonjon, Belhanda'ya yakın bir isim. Öyle ki, Galatasaray'da 10 numaralı formayı giyen oyuncu geçtiğimiz gün sosyal medyadan Lonjon'u işaret ederek takipçilerine onun aileden olduğunu belirten bir paylaşım yapmıştı.
Öte yandan, Al Nassr, Fenerbahçe'den Giuliano'yu transfer etmek üzere. Fenerbahçe, bugün Brezilyalı oyuncunun satışı için Suudi Arabistan kulübü ile görüşmelere başladığını borsaya bildirmişti. (NTV Spor)
- 19.8.2018 19:34
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Fenerbahçe, Giuliano'yu KAP'a bildirdi!
Toplam 1
Yorum
MUSTAFA GÜNÜN EN GÜZEL HABERİ ÇÖPLERİ ATIN ARTIK ŞU TAKIMDAN DAHA DEVAMINI BEKLİYORUZ.
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Cristian Ramirez Fenerbahçe için İstanbul'da! Cristian Ramirez kimdir?
Toplam 9
Yorum
Recep Savunma yönü zayıfsa ne işe yarar. Burası Türkiye ikili mücadeleden kaçarsa gelmesin.
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Yusuf’a destek
Toplam 3
Yorum
TS Onun gibi Trabzonlu futbolcunun sahada basmadık yer bırakmaması ve hırslı olması gerekir.
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda o teklifi reddetti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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