Emre Akbaba'ya yoğun ilgi
Galatasaray'ın Alanyaspor'dan transfer ettiği Emre Akbaba, Türk Telekom Stadyumu'nda Göztepe maçından önce sahaya geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız futbolcuya yoğun ilgi gösterip fotoğraf çektirdi.
- 19.8.2018 20:59
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Recep Savunma yönü zayıfsa ne işe yarar. Burası Türkiye ikili mücadeleden kaçarsa gelmesin.
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TS Onun gibi Trabzonlu futbolcunun sahada basmadık yer bırakmaması ve hırslı olması gerekir.
Emre Akbaba'ya yoğun ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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