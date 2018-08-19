Emre Akbaba'ya yoğun ilgi – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    'ya yoğun ilgi

    <a href="/index/emre-akbaba?id=35025edd-dc02-4c04-9393-68803f25e180" class="" rel="tag">Emre Akbaba</a>'ya yoğun ilgi

    'ın 'dan transfer ettiği , Stadyumu'nda maçından önce sahaya geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız futbolcuya yoğun ilgi gösterip fotoğraf çektirdi.

    'ın uzun uğraşlar sonucunda 'dan kadrosuna kattığı , ile oynanacak karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi. Mücadeleye yedek olarak başlayacak olan , karşılaşma öncesinde sahaya geldi ve tribünleri selamladı. taraftarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Emre, taraftarların fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmedi.
    1. 19.8.2018 20:59
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