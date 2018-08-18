Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer göndermesi
Galatasaray Kulübü resmi sosyal medya hesabı üzerinden ilgi çekici bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabı üzerinden Emre Akbaba transferi için bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım Fenerbahçe'ye bir gönderme olarak yorumlandı. Sarı lacivertli kulüp transfer haberlerinin paylaşımlarında şu emojileri kullanmıştı:
Fenerbahçe'nin Ayew için yaptığı paylaşım:
Fenerbahçe'nin Slimani için yaptığı paylaşım:
İşte Galatasaray'ın Emre Akbaba transferi için yaptığı paylaşım:
??— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 17 Ağustos 2018
- 17.8.2018 18:27
- Güncelleme: 18.8.2018 01:57
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
ya tutarsa Fenerbahçe maçında forvet oynatırsınız artık Gomisin yerine :)
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Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 22
Yorum
berbat geçmiş olsun bu takım bu sene kaçıncı olur belli değil. ligden düşmesek bari
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
dely yav he he size gelseydi yıldızdı demi :D
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer göndermesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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