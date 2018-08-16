Galatasaray'da Garry Rodrigues'in sakatlandığı açıklandı!
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    'da 'in sakatlandığı açıklandı!

    Galatasaray'da Garry Rodrigues'in sakatlandığı açıklandı!

    , 'in sakatlandığını açıklandı.

    , resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada; "Dün yapılan antrenmanın son bölümünde sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden 'in bugün sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrası ilgili bölgede ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilmiştir." ifadelere yer verdi.

    1. 16.8.2018 17:44
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