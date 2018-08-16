Galatasaray'da Garry Rodrigues'in sakatlandığı açıklandı!
Galatasaray, Garry Rodrigues'in sakatlandığını açıklandı.
- 16.8.2018 17:44
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Alvaro Negredo ikiye böldü
Toplam 3
Yorum
savaşan kartal ya başkan takdir ediyorum seni ama nedir bu negredo,love transferleri.gönder gitsin bunları Beşiktaş'a yakışır golcüler al.şenol hoca haklı.
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Kulüp televizyonları kapatılıyor!
Toplam 1
Yorum
forever1903 dogru karar destekliyorum, zaten dogru dürüs bir yayin yapmiyorlar, bosuna paralar harcaniyor, hep birlikte harekt edilmesi dahada dogru
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Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
1903 Beşiktaş sayfalarin da neden Fenerbahçe galatsaray haberi okuyoruz . yapacak haber mi bulamadiniz bide UEFA on eleme maci var çok .........
Galatasaray'da Garry Rodrigues'in sakatlandığı açıklandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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