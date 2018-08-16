Bir katkı da Carole’den – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    Bir katkı da ’den

    Bir katkı da <a href="/index/carole?id=4dbdfe59-e359-43ea-a612-8007ff7e3028" class="" rel="tag">Carole</a>’den
    Terim'in kadroda düşünmediği Lionel 'den müjdeli haber. 27 yaşındaki oyuncunun menajeri, sarı-kırmızılı kulübe haber göndererek, futbolcusuna kulüp bulduğunu ve bonservisi için 750 bin euro ödemeye hazır olduklarını söyledi. Cimbom, oyuncunun satışından gelir elde ederken hem de 700 bin euro'luk ücretinden kurtuldu. Ayrıca 'ın yabancı kontenjanında da yer açıldı.
    1. 16.8.2018
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