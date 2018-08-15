Fzyuba Galatasaray için kapıyı kapattı
Dzyuba, ?Rubin Kazan maçının ardından gazetecilere, "Bir sırrı sizinle paylaşmak istiyorum. İngiltere'ye transfer olacaktım ama menajer tarafından bu iş olmadı." dedi.
Dzyuba, Rubin Kazan maçının ardından gazetecilere, "Bir sırrı sizinle paylaşmak istiyorum. İngiltere'ye transfer olacaktım ama menajer tarafından bu iş olmadı." dedi. Rus futbolcu Galatasaray iddialara da yanıt verirken, "Ben de sizin gibi basından takip ediyorum. Zenit'te kalıyorum. Türkiye'ye gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.
- 15.8.2018
-
Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
-
Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
-
Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
Fzyuba Galatasaray için kapıyı kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.