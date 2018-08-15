Fzyuba Galatasaray için kapıyı kapattı – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Fzyuba için kapıyı kapattı

    Fzyuba Galatasaray için kapıyı kapattı

    Dzyuba, ? maçının ardından gazetecilere, "Bir sırrı sizinle paylaşmak istiyorum. 'ye olacaktım ama menajer tarafından bu iş olmadı." dedi.

    Dzyuba, maçının ardından gazetecilere, "Bir sırrı sizinle paylaşmak istiyorum. 'ye olacaktım ama menajer tarafından bu iş olmadı." dedi. Rus futbolcu iddialara da yanıt verirken, "Ben de sizin gibi basından takip ediyorum. Zenit'te kalıyorum. 'ye gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

    1. 15.8.2018
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