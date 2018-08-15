Dzyuba, Rubin Kazan maçının ardından gazetecilere, "Bir sırrı sizinle paylaşmak istiyorum. İngiltere'ye transfer olacaktım ama menajer tarafından bu iş olmadı." dedi. Rus futbolcu Galatasaray iddialara da yanıt verirken, "Ben de sizin gibi basından takip ediyorum. Zenit'te kalıyorum. Türkiye'ye gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.