Sinan kendine yakışanı yaptı
Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu Sinan Gümüş, yönetim tarafından takdir edildi.
Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu Sinan Gümüş, yönetim tarafından takdir edildi. Geçen sezon attığı kritik gollerle takımın şampiyonluğunda önemli katkı sağlayan gurbetçi oyuncu, gelecek sezon bitecek kontratı için ne uzatma ne de zam talebinde bulundu. Kulübü zor durumda olduğu için zam istemeyen Gümüş, yönetimin neyi uygun görürse kabul edeceğini ifade etti. Yıllık 650 bin euro kazanan Sinan, takıma göre düşük ücret alıyor.
- 13.8.2018
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Pepe: "Lige sağ ayakla başladık"
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pepe kardeş Bizde de önemli sağ ayak
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Bursaspor'dan 2. 'Koç' paylaşımı!
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myking Şu seviyesizliğe bak şiddet unsuru resmen.anlaşılan Fb düşmanı ali ay fenerbahçeyle savaş istiyor. gücün yetmez bu büyük kulübe otur yerinde
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Göztepe evinde Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup oldu | ÖZET
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fakir Galatasaray maçı öncesi Özgür Yankaya ve Göztepeye gösterilen kırmızılar tesadüf değil mi ? Antep maçında gol atmak istemesi gibi
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