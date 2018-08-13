Sinan kendine yakışanı yaptı

Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu Sinan Gümüş, yönetim tarafından takdir edildi. Geçen sezon attığı kritik gollerle takımın şampiyonluğunda önemli katkı sağlayan gurbetçi oyuncu, gelecek sezon bitecek kontratı için ne uzatma ne de zam talebinde bulundu. Kulübü zor durumda olduğu için zam istemeyen Gümüş, yönetimin neyi uygun görürse kabul edeceğini ifade etti. Yıllık 650 bin euro kazanan Sinan, takıma göre düşük ücret alıyor.