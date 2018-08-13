Ndiaye’de sorun yok – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Ndiaye’de sorun yok

    Ndiaye’de sorun yok
    'den Ndiaye açıklaması geldi. Takım menajeri Rowett'in yardımcısı Sale, "Badou Ndiaye maçtan önce hafif bir sakatlık geçirdi. Biz de değişikliğe gitmeye karar verdik" dedi.
    1. 13.8.2018
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