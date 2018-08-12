Gomis’e müşteri aranıyor – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    ’e müşteri aranıyor

    Gomis’e müşteri aranıyor
    'le yönetim arasındaki restleşme arşa çıktı. Penaltıyı kaçırdıktan sonra umursamaz tavırları ile tepki çeken Fransız oyuncunun, menajerine 'takım bul' resti çekildi. Aynı şekilde kur sabitlemeye olumsuz bakan Belhanda ve Feghouli'ye de rest çekildi. Terim'in "Satmada da becerikli olmalıyız" çıkışının altında da bu yattığı ifade edildi.
    1. 12.8.2018
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