Eren Derdiyok: "Devamı gelecek" – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    : "Devamı gelecek"

    Eren Derdiyok: "Devamı gelecek"
    Ankaragücü karşısında 'ın 3. golünü atan , "Kazandığımız ve gol attığım için çok mutluyum" dedi. Oynadıkça daha iyi olacağını belirten tecrübeli futbolcu, "Bir forvet gol attıktan sonra özgüven sahibi olur. 3 puan aldık, mutluyuz. Devam etmek istiyorum" dedi.
    1. 12.8.2018
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