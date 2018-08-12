Denayer, Torino'yu aslan için reddetti.
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Denayer, 'yu aslan için reddetti.

    Denayer, <a href="/index/torino?id=bce6d3c5-05c5-4d48-8038-2df2d0629b9e" class="" rel="tag">Torino</a>'yu aslan için reddetti.

    'li , Serie A ekiplerinden 'nun teklifini 'da oynamak için reddetti.

    'nin Belçikalı stoperi , İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden 'dan gelen kiralama teklifini 'da oynamak için geri çevirdi.

    2015/16 ve 2017/18 sezonlarını 'da kiralık olarak geçiren genç savunmacı, 2016/17'de sezonunda da transferin son anına kadar Galatasaray forması giymek için çabalamış hatta sarı kırmızılı ekibe transfer olmak için havaalanında beklerken uyuduğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

    ASLAN HAFTALIK 25 BİN £ ÖDEMEYE HAZIR!

    İngiliz gazetesi Daily Star'ın haberine göre, Galatasaray forması giymek için gelen teklifleri tek tek reddeden Belçikalı stoper, son olarak İtalya'nın baş altı takımlarından 'dan gelen 1 yıllık kiralama teklifini de sarı kırmızılı forma için reddetti.

    Haberin devamında yer alan detaylara göre Galatasaray, iki sezon formasını terleten genç oyuncu için haftalık 25 bin £ maaş ödemeye hazır durumda.

    Transferin önündeki tek engel olaraksa 'nin Denayer'i kiralamak yerine satma arzusuna sahip olması.

    Galatasaray'ın ise Manchester ekibini ikna etmek için acele etmediği ve transferin son gününe kadar bekleyerek bu işi noktalamak istediği konuşulan bilgiler arasında.

    , Galatasaray forması ile 50 maçta 3.778 dakika süre alırken 4 asist yapıp gol atma başarısı gösteremedi.

    1. 12.8.2018 10:27
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