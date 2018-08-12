‘Cimbom’un çocuğu Emre Akbaba!’ – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    ’un çocuğu Emre Akbaba!’

    ‘Cimbom’un çocuğu Emre Akbaba!’
    G.SARAY'IN önceki gün Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ettiği maçta ismi en çok duyulan isimlerden biri Emre Akbaba'ydı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, transfer döneminin en çok konuşan ismi olan Emre için uzun süre tezahüratta bulundu. Tribünlerin özellikle 'un Ankaragücü'ne attığı 3. golden sonra yaptıkları, "'un çocuğu Emre Akbaba" tezahüratları çok konuşuldu.
    1. 12.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Cimbom’un çocuğu Emre Akbaba!’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN