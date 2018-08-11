Aslan’ın rakibi Efes – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Aslan’ın rakibi Efes

    Aslan’ın rakibi Efes
    Tahincioğlu Süper Ligi'nde 2018-19 sezonunun fikstürü belli oldu. Galatasaray Erkek Takımı, 6 Ekim'de oynayacağı ilk maçında sahasında ligin şampiyonluk adaylarından Anadolu Efes'le kozlarını paylaşacak.
    1. 11.8.2018
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