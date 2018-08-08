Transfer zirvesi – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    zirvesi

    <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">Transfer</a> zirvesi

    Başkanı ve İkinci Başkan dün yönetim kurulu toplantısında, 'in raporunu masaya yatırdı.

    Başkanı ve İkinci Başkan dün yönetim kurulu toplantısında, 'in raporunu masaya yatırdı. Terim'in maçının ardından gördüğü eksikleri ilettiği ifade edildi. 'nın getirmiş olduğu kısıtlaması nedeniyle zor bir tablo ile karşı karşıya olan sarıkırmızılı yöneticiler, gündemde yer alan ve gönderilmesi düşünülen futbolcularla ilgili bir durum değerlendirmesi yaptı. Ayrıca bütçeye göre bir yol haritası belirlendi.

    1. 8.8.2018
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