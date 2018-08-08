Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak dün yönetim kurulu toplantısında, teknik direktör Fatih Terim'in raporunu masaya yatırdı. Terim'in Süper Kupa maçının ardından gördüğü eksikleri ilettiği ifade edildi. UEFA'nın getirmiş olduğu transfer kısıtlaması nedeniyle zor bir tablo ile karşı karşıya olan sarıkırmızılı yöneticiler, gündemde yer alan ve gönderilmesi düşünülen futbolcularla ilgili bir durum değerlendirmesi yaptı. Ayrıca bütçeye göre bir yol haritası belirlendi.