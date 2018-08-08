Transfer zirvesi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak dün yönetim kurulu toplantısında, teknik direktör Fatih Terim'in raporunu masaya yatırdı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak dün yönetim kurulu toplantısında, teknik direktör Fatih Terim'in raporunu masaya yatırdı. Terim'in Süper Kupa maçının ardından gördüğü eksikleri ilettiği ifade edildi. UEFA'nın getirmiş olduğu transfer kısıtlaması nedeniyle zor bir tablo ile karşı karşıya olan sarıkırmızılı yöneticiler, gündemde yer alan ve gönderilmesi düşünülen futbolcularla ilgili bir durum değerlendirmesi yaptı. Ayrıca bütçeye göre bir yol haritası belirlendi.
- 8.8.2018
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
wargit bu kadar agır ve gereksiz eleştiri yapmamaları lazım bence alper bir orta sağ oyuncusu olarak gayet iyi bir maç cıkardı.
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 2
Yorum
karado hocam şu barışı ilk 11 e yaz yeter
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
karado naapsın adam karıştır oraları demişler oda kaleyi karıştırdı))))) kötü oynadı ama kötü koşmadı
Transfer zirvesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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