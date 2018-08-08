Galatasaray'ın transfer gündemindeki Pontus Wernbloom'dan sarı-kırmızılı takıma sıcak mesaj... CSKA Moskova ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki ön libero, "Kariyerimde ilk kez bonservisim elimde. Yeni bir maceraya hazırım" diyerek Galatasaray'a yeşil ışık yaktı.