Pontus Wernbloom'dan Galatasaray’a yeşil ışık – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Pontus Wernbloom'dan Galatasaray’a yeşil ışık

    'ın gündemindeki 'dan sarı-kırmızılı takıma sıcak mesaj...

    'ın gündemindeki 'dan sarı-kırmızılı takıma sıcak mesaj... CSKA Moskova ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki ön libero, "Kariyerimde ilk kez bonservisim elimde. Yeni bir maceraya hazırım" diyerek Galatasaray'a yaktı.

    1. 8.8.2018
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