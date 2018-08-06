Mariano idman yaptı – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    idman yaptı

    Mariano idman yaptı
    G.SARAY'DA sakatlığı sebebiyle yaz kampını istediği gibi geçiremeyen iyileşti ancak tam olarak istediği seviyeye gelemedi. Bu nedenle takımla beraber 'ya giden yıldız oyuncu arkadaşlarından önce sahaya çıkıp bir süre idman yaptı ama karşılaşmada oynamadı.
    1. 6.8.2018
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