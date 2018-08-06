Futbol ailesi tribünde! – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ağustos 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Futbol ailesi tribünde!

    Futbol ailesi tribünde!

    Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Başkanı , A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ’yı tribünde izledi

    'la Akhisar arasında 'da düzenlenen 'ya futbol ailesi büyük bir ilgi gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı , Galatasaray Başkanı , Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, TFF 1. Başkanvekili , TFF Başkanvekili , A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yardımcısı , Galatasaray ve Akhisarspor'un eski hocası Konya'da tribünde yerlerini aldı. Öte yandan Mircea Lucescu, A Milli Takım'a çağırdığı Galatasaraylı ve Akhisarspor'dan 'ı takip etti. Süper Kupa'ya basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi. Ulusal ve yerel olmak üzere yaklaşık 200 basın mensubu dev finali takip etti.

    KAPTANLAR KUPAYLA ÇIKTI
    TFF Süper Kupa'da takım kaptanları Galatasaray'dan Fernando Muslera ve Akhisarspor'dan Bilal Kısa, sahaya geçen sezon kazandıkları şampiyonluk ve ile çıktı. Kaptanlar seremoni öncesi kazandıkları kupaları Süper Kupa'nın yanına koydu.

    1. 6.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Futbol ailesi tribünde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN