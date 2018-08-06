Futbol ailesi tribünde!
Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Süper Kupa’yı tribünde izledi
Galatasaray'la Akhisar arasında Konya'da düzenlenen TFF Süper Kupa'ya futbol ailesi büyük bir ilgi gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF Başkanvekili Ali Dürüst, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yardımcısı Tayfur Havutçu, Galatasaray ve Akhisarspor'un eski hocası Hamza Hamzaoğlu Konya'da tribünde yerlerini aldı. Öte yandan Mircea Lucescu, A Milli Takım'a çağırdığı Galatasaraylı Serdar Aziz ve Akhisarspor'dan Ömer Bayram'ı takip etti. Süper Kupa'ya basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi. Ulusal ve yerel olmak üzere yaklaşık 200 basın mensubu dev finali takip etti.
KAPTANLAR KUPAYLA ÇIKTI
TFF Süper Kupa'da takım kaptanları Galatasaray'dan Fernando Muslera ve Akhisarspor'dan Bilal Kısa, sahaya geçen sezon kazandıkları Spor Toto Süper Lig şampiyonluk ve Ziraat Türkiye Kupası ile çıktı. Kaptanlar seremoni öncesi kazandıkları kupaları Süper Kupa'nın yanına koydu.
- 6.8.2018
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Fenerbahçe’ye Belaruslu hakem
Toplam 1
Yorum
Tufan İnşallah BATE Borisov taraftarı değildir :))
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Durumu netleşecek
Toplam 1
Yorum
Ahmet Güneş Başakşehir maçında uğurcan oynamalı.
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Toplam 3
Yorum
hakan dün maçtaydım.Sosanın bu takımda yeri yok ona yer açmak için Abdülkadire yazık oluyor.Kenarda kayboldu.Bence Hugo da gitmeli.Gençlere yazık
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