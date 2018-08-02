Lionel Carole gözden düştü – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    gözden düştü

    Lionel Carole gözden düştü

    öncesi hazırlık maçlarında şans bulan sınıfta kaldı.

    öncesi hazırlık maçlarında şans bulan sınıfta kaldı. Fransız sol bekin performansını yeterli bulmayan , bu bölgeye transfer istiyor. 27 yaşındaki oyuncuya da kulüp bulması söylenecek.

    1. 2.8.2018
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