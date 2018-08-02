Lionel Carole gözden düştü
Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında şans bulan Lionel Carole sınıfta kaldı.
Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında şans bulan Lionel Carole sınıfta kaldı. Fransız sol bekin performansını yeterli bulmayan Fatih Terim, bu bölgeye transfer istiyor. 27 yaşındaki oyuncuya da kulüp bulması söylenecek.
- 2.8.2018
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Fenerbahçe'den Akbaba operasyonu
Toplam 2
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mido alsın ozanı yanında bonus olarak ismaili verin
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Erkan Zengin, Fatih Karagümrük'te
Toplam 1
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CELAL KARAGUMRUK GOMUMU BULDU NE IS
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Harun Tekin, Tolga Zengin ve Ali Koç hakkında açıklamalarda bulundu
Toplam 1
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CELAL SEN O TOLGA DAN LIGE BASLADI KIM IYI KIM KOU HEP BERABER IZLEYELIM SENLIKKKKK VAR
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