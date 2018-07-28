Fatih Terim: "Ben hiç Ozan Tufan'ı istemedim"
Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaların bazı kişiler tarafından magazin haline getirdiklerini belirterek, "Bir takımın kendinde düşünmediği her oyuncuyu kastettim. Bazı magazin severler Ozan Tufan'a bağladı işi. Ama ben Ozan Tufan'ı hiç istemedim" dedi.
FATİH TERİM: "BEN OZAN TUFAN'I HİÇ İSTEMEDİM"
Havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde yaptığı 3 büyükler kendi arasında transfer yapılabilmeli açıklaması sonrasında çıkan haberlerin sorulması üzerine, "Benim söylediğimi iyi anlamak lazım. Derinliklerine iyi bakmak lazım. Yoksa işi magazin haline getirip, bazı arkadaşlarımız işi magazin haline getirdi. Ben derin bir şey söyledim. Yerli ve yabancı bütün oyuncuları kastettim. Bir takımın kendinde düşünmediği her oyuncuyu kastettim. Bazı magazin severler Ozan Tufan'a bağladı işi. Ama ben Ozan Tufan'ı hiç istemedim" diye cevap verdi.
- 27.7.2018 15:36
- Güncelleme: 28.7.2018 01:58
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Toplam 2
Yorum
serdar ilgilendikleri kalecilere bak mignolet 407 maç 490 gol Ospina 280 maç 321 gol geleni geçeni almışlar
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Beşiktaş Enzo Roco ve Umut Nayir transferlerini açıkladı
Toplam 1
Yorum
serdar aldıkları oyunculara bak cenkin yerine umut tosiçin yerine roco şeker taliscanın yerine chadli bu takımdan başarı beklemek artık hayal
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Toplam 2
Yorum
xx tv yok diye internetten trt den izliyorum .yayın leş 10 sn de 1 donuyor. verdiğimiz vergilerle biraz hizmet verin ayda yılda bir izliyoruz
Fatih Terim: "Ben hiç Ozan Tufan'ı istemedim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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