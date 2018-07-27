‘Sakat değilim’ mesajı – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    değilim’ mesajı

    ‘Sakat değilim’ mesajı
    Fatih Terim, maçının ardından 'in kadroda yer almamasıyla ilgili "" açıklaması yapmıştı. Buna karşılık Fransız oyuncu, dün İnstagram'da boy boy idman yaparken görüntülerini paylaştı.
    1. 27.7.2018
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